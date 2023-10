PRF apreende 245 aves silvestres na Dutra, em Piraí

Piraí – Uma operação de Combate aos Crimes Ambientais, realizada na última quinta-feira (26), pelo Grupo de Combate aos Crimes Ambientais, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), resultou na apreensão de 245 aves silvestres na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. Animais estavam sendo transportados de Minas Gerais para uma feira livre, situada em um bairro na baixada fluminense, no Rio de Janeiro.

Segundo a PRF, foram apreendidos 181 trinca-ferros, sendo 43 filhotes da espécie e 21 canários transportados sem os cuidados necessários. As aves estavam sendo transportadas em um Hyundai HB20 Sedan. Um homem de 29 anos, que estava no banco do passageiro, afirmou ser o responsável pelas aves; e o condutor disse que receberia R$ 500 reais para realizar a viagem.