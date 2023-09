PRF apreende 27 kg de cocaína na Dutra, em Angra dos Reis

Angra dos Reis – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem, suspeito de tráfico de drogas, que foi flagrado com dezenas de tabletes de cocaína no fundo falso de um carro. A apreensão aconteceu na Rio-Santos (BR-101), em Angra dos Reis, na noite de quarta-feira (6).

Policiais rodoviários federais da 3ª Delegacia (Angra dos Reis) faziam ronda quando desconfiaram de um veículo que entrou bruscamente em um posto de c

ombustíveis. O carro estacionou no pátio e o motorista permaneceu dentro do automóvel. Os policiais se aproximaram e viram um papelote de cocaína sobre o banco do passageiro, ao lado do condutor.

Durante uma revista mais detalhada, foram encontrados diversos tabletes de cocaína, totalizando 27 quilos.A ocorrência foi encaminhada para a 166ª DP (Angra dos Reis).