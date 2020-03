PRF apreende 30 quilos de cocaína escondidos em fundo falso de carro

Estado do Rio – Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na tarde de sábado (28) na BR-393, em Sapucaia, suspeito de tráfico de drogas. Com ele, 30 kg de cocaína foram apreendidos. Segundo a PRF, o flagrante aconteceu durante abordagem de rotina, após o suspeito ser parado na altura do quilômetro 105, apresentando bastante nervosismo, o que despertou a desconfiança dos agentes.

Após inspeção, os tabletes de cocaína e um saco contendo a droga em pó, foram encontrados em um compartimento do veículo. O suspeito confessou aos agentes que receberia a quantia de R$5 mil pelo transporte, além de ter pego o carro em São Paulo e fazer a entrega da droga em Itaboraí. A ocorrência foi encaminhada para a 109ª DP (Sapucaia).