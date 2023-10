PRF apreende 7 quilos de cocaína e mais de 1 quilo de maconha em Duque de Caxias

Rio – Uma carga com aproximadamente 7 quilos de cocaína e 1.100 gramas de maconha foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no início da manhã desta quarta-feira (18), na BR-040, em Duque de Caxias. O condutor confessou que entregaria a droga na cidade de Petrópolis.

De acordo com informações da PRF, a equipe fazia uma fiscalização na Rodovia Washington Luís (BR-040), quando avistou um veículo de passeio que realizava mudança de faixa de forma brusca e sem a devida sinalização luminosa. Quando foi feita a abordagem, foi constatada a presença de drogas no interior do carro. Ao todo, 7 quilos de cocaína e 1.100 gramas de maconha embalados em porções prontas para comercialização, já precificadas.

O condutor confessou o transporte de grande quantidade de entorpecentes dentro do bagageiro, além do destino da entrega no bairro Quitandinha, em Petrópolis. A ocorrência foi encaminhada à 62ª Delegacia de Polícia Civil.