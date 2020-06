PRF apreende caminhonete clonada na Via Dutra, em Resende

Matéria publicada em 10 de junho de 2020, 18:22 horas

Resende – Policiais rodoviários federais apreenderam nesta quarta-feira (10), uma caminhonete Strada, de cor branca, que foi clonada de outro veículo, da mesma marca e modelo, furtado no dia 4 de junho deste ano, no Rio de Janeiro.

Por volta das 12 horas, os agentes receberam uma informação de que uma caminhonete Strada branca, de propriedade de uma locadora de veículos e com registro de furto, estaria trafegando pela Via Dutra, no sentido São Paulo, no trecho que corta Barra Mansa.

Com informações sobre as características do veículo, os policiais o localizaram, abandonado às margens da rodovia, próximo a um restaurante, no Km 331, no distrito de Engenheiro Passos.

Ninguém foi encontrado na caminhonete, que batia com as características que receberam, mas as placas eram diferentes da caminhonete furtada. Por isso, os policiais ao verificarem que haviam indícios de adulteração, constataram que se tratava de um clone.

A caminhonete foi guinchada para o pátio da 89ª DP (Resende), onde foi feito o registro da recuperação do veículo.