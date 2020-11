PRF apreende carreta com supostos sinais de adulteração na Via Dutra

Matéria publicada em 23 de novembro de 2020, 18:07 horas

Barra Mansa – Policiais rodoviários federais interceptaram uma carreta com suspeitas de o semirreboque apresentar sinais de adulteração na numeração do chassi. A ação foi nesta segunda-feira, dia 23, no posto da PRF, na Via Dutra, Km 287, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Os agentes constataram ainda que a cor original do veículo era vermelha e não preta, como estava pintado. Fato que confirma que houve adulteração de sinal identificador do veículo, segundo a PRF.

Por isso, o motorista, de 51 anos, foi detido e levado para a 90ª DP (Barra Mansa), para prestar esclarecimento em sede policial.