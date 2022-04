PRF apreende carro roubado na Via Dutra em Piraí

Matéria publicada em 19 de abril de 2022, 08:58 horas

Piraí – Policiais rodoviários federais detiveram no domingo (17), um homem de 52 anos, por suspeita de receptação. Ele conduzia um carro na Via Dutra, Km 228, em Piraí, que estava com os itens de identificação suprimidos. Fato que caracteriza que o veículo era um clone.

O motorista alegou que comprou o carro há um mês em São Gonçalo. Ele disse também que estava vindo de Saquarema (RJ) e seguindo para São Paulo.