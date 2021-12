PRF apreende cerca de 130 quilos de maconha na Via Dutra em Piraí

Matéria publicada em 11 de dezembro de 2021, 17:03 horas

Piraí – Policiais rodoviários federais prenderam, na manhã deste sábado, dia 11, um homem de 33 anos, que transportava aproximadamente 130 quilos de maconha num Fiat Pálio, . O veículo foi interceptado pelos agentes na Vila Dutra, Km 227, em Piraí.

Foram apreendidos 159 tabletes da droga que estavam escondidos dentro do painel e assentos de bancos, e no porta-malas. O motorista detido mora no Mato Grosso do Sul e foi levado para a Delegacia de Piraí. A droga vinha de Mato Grosso do Sul e se destinava à comunidade da Rocinha, no Ro.