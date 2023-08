PRF apreende cerca de 8 quilos de pasta base de cocaína em Três Rios

Três Rios – Policiais rodoviários federais apreenderam, nesta sexta-feira (18) aproximadamente oito quilos de pasta base de cocaína na BR-393. O veículo foi recuperado e os dois ocupantes foram presos.

A equipe fazia fiscalização na BR-393, em Três Rios, quando abordou um veículo de passeio. Ao analisar os documentos do veículo, constatou-se que o veículo havia sido roubado no ano passado em São Paulo. Diante da informação, o motorista confessou ter ido a São Paulo e adquirido o automóvel por apenas 20 mil reais e complementou dizendo estar com drogas no estepe.

A equipe verificou que havia oito tabletes de pasta base de cocaína com aproximadamente oito quilos. A ocorrência foi encaminhada para a 108ª Delegacia de Polícia.