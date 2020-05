PRF apreende dois caminhões transportando carga de cerveja sem nota fiscal na BR-393, em Barra do Piraí

Matéria publicada em 5 de Maio de 2020, 11:01 horas

Barra do Piraí – Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam dois caminhões transportando carga de cerveja sem nota fiscal, na manhã desta terça-feira, dia 05, na BR-393, em Barra do Piraí. A apreensão aconteceu durante fiscalização de rotina.

De acordo com os agentes, um dos veículos, com placas de Carapicuíba/SP e conduzido por um homem, de 55 anos, foi parado no km 275. No início da fiscalização, a equipe percebeu outro caminhão retornando na rodovia, o que levantou suspeitas. Com isso, o segundo caminhão, com placas de Varginha/MG, também foi parado alguns quilômetros à frente.

Segundo os policiais, foi verificado que os dois veículos estavam viajando juntos e transportavam mercadorias sem nota fiscal. Um dos motoristas informou que teria retirado a carga no depósito de uma empresa distribuidora em Varginha (MG) e levaria até um destino, que ainda seria informado por mensagem via celular.

Outro motorista informou que teria retirado o produto em um posto de combustíveis em Varginha (MG) e levaria até um destino, que também seria informado por mensagem via celular. Os dois motoristas não informaram quem seria o responsável pelas mensagens que receberiam informando o destino da carga de cerveja.

De acordo com a PRF, 9.864 litros de cerveja foram apreendidos em um dos caminhões, acondicionados em 1.370 caixas contendo 24 garrafas de 300 ml cada. No outro veículo, foram encontrados 22.276 litros de cerveja, acondicionados em 47.520 latas de 473 ml.

Diante das informações obtidas, foi constatada, a princípio, ocorrência de transporte de mercadoria nacional sem nota fiscal. (Crime de sonegação fiscal). Os veículos, a carga e os condutores foram apreendidos no posto PRF, para aguardarem a chegada da equipe volante da Barreira Fiscal para os procedimentos legais.

Segundo a PRF, equipes da Secretaria de Fazenda (Sefaz) receberam os veículos, que serão encaminhados para o posto fiscal de Nhangapi.