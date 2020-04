PRF apreende dois caminhões transportando cargas de cerveja com fraude em nota fiscal, em Barra Mansa

Matéria publicada em 27 de abril de 2020, 11:32 horas

Barra Mansa – Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam dois caminhões transportando, juntos, 64.368 garrafas de cerveja de 300 ml, na madrugada desta segunda-feira, dia 27, durante abordagem no km 287 da Dutra, em Floriano, em Barra Mansa, com indícios de irregularidades nas notas fiscais.

De acordo com a PRF, após o flagrante, auditores da Receita Estadual foram notificados e analisaram os documentos, confirmando as irregularidades. Os motoristas e os veículos foram encaminhados para o Posto Fiscal de Nhangapi para as medidas cabíveis.