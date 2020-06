PRF apreende dois veículos com fraude fiscal na Dutra, em Barra Mansa

Matéria publicada em 23 de junho de 2020, 10:53 horas

Uma carreta bi-trem foi apreendida no km 276, com 45 mil litros de etanol; um caminhão baú transportando 33.120 garrafas de cerveja foi apreendido no km 273

Barra Mansa – Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam dois veículos com indícios de fraude fiscal na madrugada desta terça-feira, 23, em Barra Mansa. Uma carreta tanque bi-trem, com placas de Paulínia (SP), carregando 45 mil litros de etanol de forma irregular foi parada pela Polícia Rodoviária Federal durante realização da Operação Tamoio II, durante ronda de Policiamento Ostensivo Dinâmico, na altura do km 276 da Dutra, próximo à Vila Ursulino.

Durante abordagem, os agentes constataram que o veículo transportava o combustível, conforme nota fiscal apresentada pelo condutor. Suspeitando que poderia haver alguma irregularidade, imagens da nota fiscal foram enviadas para um auditor da Receita Estadual, que após analisar o documento, constatou a irregularidade.

A mesma equipe da 7ª DEL PRF abordou um caminhão baú, com placas de Piraquara (PR), na altura do km 273 da Dutra, próximo ao bairro Cotiara, em Barra Mansa. Durante abordagem, foi verificado que o veículo transportava 33.120 garrafas de 300 ml de cerveja. Um auditor fiscal da Receita Estadual verificou as notas e também constatou irregularidade. Com isso, os veículos foram apreendidos e encaminhadas para o Posto Fiscal da Receita Estadual de Nhangapi, em Itatiaia, para os procedimentos de ordem tributária, de competência daquele órgão.

Ao todo foram apreendidos 45 mil litros de combustível (etanol) e 9.936 litros de cerveja.