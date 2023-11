PRF apreende drogas, arma e munições em ônibus na Serra das Araras

Rio – Na noite de quinta-feira (2), Policiais Rodoviários Federais apreenderam uma arma, munições e drogas dentro de uma mochila, na altura do Km 223 da BR-116, região Sul Fluminense do Rio. O flagrante aconteceu em um ônibus.

Durante abordagem da Operação Palladium, equipes do Núcleo de Operações com Cães (NK-9) da PRF abordaram um ônibus de viagem que faz a linha São Paulo/SP x Vitória/ES, e ao longo da vistoria, foi encontrada uma bolsa que carregava aproximadamente 900g de haxixe e de skunk, além de uma pistola. Não houve identificação do proprietário da bagagem.

A ocorrência foi encaminhada à 94ª Delegacia de Polícia Civil, em Piraí.