PRF apreende Linha Chilena na BR-393, em Paraíba do Sul

Matéria publicada em 5 de junho de 2020, 07:42 horas

Paraíba do Sul – Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam 50 carretilhas com material cortante, popularmente conhecidas como “linha chilena”, na tarde de quinta-feira (04), próximo ao km 182 da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no bairro Limoeiro, em Paraíba Do Sul. A apreensão aconteceu durante fiscalização de rotina.

De acordo com os policiais, um veículo modelo VW/Gol 1.0, branco, com placas de Minas Gerais, era conduzido por um homem de 35 anos e tinha um passageiro de 25. Durante abordagem, eles declararam que saíram da cidade de Muriaé (MG) no dia 01/06 com destino à cidade de Piraí (RJ), com a finalidade de comercializarem roupas de cama e estariam retornando ao estado nessa quinta-feira. Ainda de acordo com a PRF, a dupla alegou que pegou as linhas com um homem “desconhecido” em local combinado em Piraí e que estavam apenas transportando para um homem, residente em Muriaé, que havia efetuado a compra. O suposto comprador foi identificado pelo condutor.

Essa linha é conhecida por ser utilizada ilegalmente para soltura de pipas e possui alto risco de provocar acidentes, causando ferimentos graves, principalmente em motociclistas e ciclistas.

Segundo a PRF, a dupla foi conduzida à 107ª DP para medidas cabíveis. O material permaneceu apreendido para posterior destruição.