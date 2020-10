PRF apreende maconha durante operação Tamoio VII na Dutra, em Itatiaia

Matéria publicada em 16 de outubro de 2020, 09:04 horas

Itatiaia – Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam 01 cigarro de maconha parcialmente consumido e duas pontas de cigarro da mesma droga, na madrugada desta sexta-feira (16), durante fiscalização de combate ao crime relativa à Operação Tamoio VII, no km 318 da Dutra, em Itatiaia, após abordagem à um veículo, modelo Fiat Siena, com placas de São Paulo, com dois ocupantes.

De acordo com os agentes, o flagrante foi possível após a Equipe de reforço da 7ª DEL PRF sentir um odor característico de maconha durante a fiscalização, e após revista no interior do veículo, encontrou todo o material dentro de uma bolsa de mão do passageiro, de 22 anos. A droga foi encontrada acondicionada em um recipiente plástico, onde também foram encontrados acessórios para consumo da droga, como 02 esfareladores com vestígios de maconha, e 03 pacotes de seda, para cigarro artesanal.

Segundo a PRF, o passageiro assumiu ser usuário de maconha. Os agentes informaram que foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO), e o passageiro liberado. A droga e os acessórios foram apreendidos para posterior destruição.