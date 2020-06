PRF apreende mais de 116 mil garrafas de cerveja na Via Dutra

Matéria publicada em 1 de junho de 2020, 10:02 horas

Piraí – A Polícia Rodoviária Federal apreendeu nesta segunda-feira, 01, por volta das 06h30, pouco mais de 116 mil garrafas de cerveja. A apreensão ocorreu no km 227 da Via Dutra, no posto PRF de Caiçara.

A ocorrência faz parte do balanço da Operação Tamoio, na qual foram abordadas duas carretas com placas de Piraquara-PR, transportando ao todo 116.100 garrafas de cerveja “Brahma Litrinho” de 300 ml cada. O destino da carga, segundo os motoristas, era São Gonçalo.

Ao verificarem as notas fiscais, os policiais observaram indícios de irregularidades. Desta forma, foi realizado contato com auditor fiscal da Receita Estadual, que confirmou que os impostos não foram recolhidos, caracterizando a fraude fiscal.

A ocorrência foi encaminhada para o posto fiscal da Receita Estadual de Nhangapi p/ q sejam tomadas as medidas cabíveis pelo órgão responsável.