PRF apreende mais de 180 kg de maconha em Três Rios

Matéria publicada em 5 de outubro de 2020, 15:05 horas

Condutor se acidentou e tentou fugir da fiscalização

Três Rios – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na madrugada desta segunda-feira (5), 187 kg de maconha que estavam sendo transportados dentro de um carro roubado. O flagrante aconteceu em Três Rios.

Policiais faziam ronda na altura do km 18, da BR-040, quando avistaram um veículo que seguia sentido Rio de Janeiro.

Os agentes deram ordem de parada, porém, o condutor ignorou e acelerou, dando início a uma perseguição na rodovia.

Após 20 km de fuga o motorista perdeu o controle do veículo, bateu no meio-fio e saiu da pista. Depois de se acidentar, o suspeito correu a pé pela mata.

Foi montado um cerco policial para tentar capturá-lo, mas ninguém foi preso.

Dentro do automóvel, as equipes da PRF encontraram, atrás do banco do passageiro, 187 tabletes de maconha, e também constataram que o carro havia sido roubado, 7 de setembro, em Belo Horizonte/MG.

A ocorrência foi encaminhada para 108º DP (Três Rios).