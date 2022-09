PRF apreende materiais eletrônicos avaliados em R$ 49 mil

Matéria publicada em 22 de setembro de 2022, 12:04 horas

Resende – Uma ação da Polícia Rodoviária Federal resultou na apreensão de 17 celulares e nove relógios (smartwatches), e uma câmera de vigilância. A mercadoria estava com nota fiscal de um kit de embreagem para um veículo Gol. A intenção era tentar enganar os agentes durante a fiscalização.

Os materiais eletrônicos eram transportados em um ônibus, que fazia a linha Guaíra-Rio de Janeiro. Os produtos foram despachados, sem o passageiro responsável pela encomenda.

O veículo foi interceptado na quarta-feira, dia 21, na Via Dutra, Km 336, em Resende. Os produtos eletrônicos estavam avaliados em R$ 49 mil.

A ocorrência da PRF foi encaminhada para a Delegacia de Resende, onde foi registrada como crime de descaminho. O motorista do ônibus informou que as mercadorias estavam sendo levadas para a garagem da empresa, no Rio de Janeiro, onde seriam retiradas pelo destinatário da encomenda.