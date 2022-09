PRF apreende mercadoria pirateada na Via Dutra em Itatiaia

Matéria publicada em 30 de setembro de 2022, 10:11 horas

Itatiaia – Policiais rodoviários federais apreenderam mercadorias “piratas” durante a Operação Eleições. Elas estavam sendo transportadas num veículo Polo, com placas do Rio de Janeiro, ocupado por quatro homens, com idades entre 25 e 27 anos. Eles foram abordados na Via Dutra, Km 324, em Itatiaia.

Os suspeitos, que eram moradores na Ilha do Governador, no Rio, disseram que compraram as roupas, relógios e óculos no bairro do Brás, na capital paulista. No entanto, eles não apresentaram notas fiscais das mercadorias.

Levados para a Delegacia de Itatiaia, eles foram autuados pelo crime de contrafação. Foram ouvidos e liberados, conforme o Código Eleitoral que determina que nenhuma autoridade poderá, desde 5 dias antecedentes às eleições, prender ou deter qualquer eleitor, salvo em flagrante delito.

As mercadorias ficaram apreendidas.