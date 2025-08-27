PRF apreende motocicleta adulterada em Piraí

Piraí – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta quarta-feira (27), uma motocicleta Honda NXR 160 Bros com motor adulterado, no km 228 da Dutra, em Piraí. A ação foi realizada por agentes do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da 7ª Delegacia da PRF.

Durante a fiscalização de motos estacionadas às margens da rodovia, os policiais identificaram indícios de adulteração na numeração do motor do veículo, embora o chassi estivesse intacto.

O suspeito, responsável, pela motocicleta foi contatado e informou que acompanharia a ocorrência, mas não compareceu ao local combinado. O veículo foi encaminhado para a 94ª Delegacia de Polícia, onde ficou apreendido e o caso registrado.