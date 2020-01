PRF apreende quase 25kg de maconha, em Piraí, com a ajuda de cães farejadores

Matéria publicada em 15 de janeiro de 2020, 11:15 horas

Piraí – Uma mulher, de 45 anos, foi presa na noite desta terça-feira, dia 14, por agentes da 7ª DEL PRF, no km 227 da Dutra, sentido RJ, início da descida da Serra das Araras, em Piraí, suspeita de tráfico de drogas, durante operação de combate ao narcotráfico. Com ela, segundo os agentes, 24,5 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 24 kg, foram encontrados e posteriormente, apreendidos.

O flagrante aconteceu após um ônibus da Viação Águia Branca, linha São Paulo x Vitória/ES ser abordado pelos agentes, onde equipes do Grupo de Operações com Cães da PRF, durante buscas, encontraram a droga com a ajuda de cães farejadores. Todo material estava escondido em duas bolsas com a suspeita. Foi dada voz de prisão à mulher, pelo crime de tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada para a 94ª DP (Piraí).