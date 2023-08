PRF apreende quase duas mil munições para fuzil na Rodovia Presidente Dutra

Estado do Rio – Um casal que transportava quase duas mil munições para fuzil foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O material seria entregue em uma comunidade da Zona Sul do Rio. A apreensão aconteceu na Baixada Fluminense, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na tarde de terça-feira (15).

Por volta das 14h50, equipes da PRF pararam um carro nas proximidades do pedágio, em Seropédica, para uma fiscalização de trânsito. A mulher, passageira do veículo, amamentava uma criança no momento da abordagem. O outro filho do casal também estava no carro. O motorista, de 24 anos, contou que a família vinha de São Paulo, onde teria ido visitar o pai da esposa, uma jovem de 22 anos.

Durante uma revista no veículo, os policiais rodoviários federais encontraram 1.850 munições de calibre 7,62mm. Além disso, também foram encontrados oito carregadores para fuzil. As munições e os carregadores estavam dentro do porta malas do carro, escondidos em duas bolsas.

O homem acabou confessando que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte do material. Ele contou ter pego as munições e os carregadores no Centro de São Paulo e disse ainda que entregaria na comunidade da Rocinha, em São Conrado, Zona Sul do Rio.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.