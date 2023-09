PRF apreende R$ 10 milhões em cocaína em Piraí

Piraí – A equipe da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu neste sábado (23) cerca de 84kg de cocaína no KM 233 da Dutra, sentido RJ, em Piraí. De acordo com a ocorrência, os policiais realizavam uma fiscalização de combate ao crime quando abordaram um Renault Symbol com placa do Rio de Janeiro. O veículo era conduzido pelo proprietário, um homem de 54 anos que demonstrou desconforto com a abordagem. Em consulta ao sistema, os agentes da PRF verificaram que o suspeito já possuía antecedentes por tráfico de drogas.

Aos policiais, ele disse que tinha ido a Volta Redonda fazer um serviço elétrico em uma obra e que transportava ferramentas no porta-malas. Os agentes, e então, tentaram rebater o encosto do banco e verificaram que estava travado. O suspeito decidiu colaborar e admitiu que transportava pasta base de cocaína em um fundo falso, onde foram encontrados 84 tabletes da droga, pesando aproximadamente um quilo cada.

O homem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e disse que havia saído de São Cristóvão, no Rio, indo até o cemitério da Avenida Salim Maluf, em São Paulo, para que um desconhecido carregasse o carro com os entorpecentes. A droga seria levada para um local próximo à Rodoviária Novo Rio, na capital, onde seria entregue a outra pessoa. Pelo ‘serviço’, o suspeito receberia R$ 5 mil. De acordo com a PRF, o valor estimado das drogas apreendidas é de R$ 10 milhões.