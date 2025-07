PRF apreende veículo roubado na Serra das Araras 

Piraí – Um homem de 37 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta quinta-feira (31), ao ser flagrado conduzindo um veículo roubado na altura do km 233 da Rodovia Presidente Dutra, na Serra das Araras, em Piraí.

Durante patrulhamento do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da 7ª Delegacia da PRF, os agentes abordaram um Jeep Commander Long T, de cor preta, que ostentava placas de Belém (PA) e seguia no sentido São Paulo. Ao ser questionado, o suspeito afirmou que receberia R$ 3 mil para transportar o veículo do Rio de Janeiro até Cuiabá, no Mato Grosso.

Durante a fiscalização, os policiais constataram que diversos elementos de identificação do veículo estavam adulterados. Após inspeção, foi verificado que se tratava de um carro clonado. O veículo original, de mesma marca, modelo e cor, é licenciado no Rio de Janeiro (RJ) e possuía registro de roubo ocorrido no dia 26 de julho de 2025, na capital fluminense.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à 94ª DP (Piraí), onde o caso foi registrado. O veículo recuperado, ano 2024/2025, está avaliado em R$ 189.896,00, segundo a tabela Fipe.