PRF detém caminhoneiro com nota fiscal adulterada na Dutra, em Piraí

Matéria publicada em 1 de abril de 2020, 09:22 horas

Piraí – Um caminhoneiro, de 37 anos, foi detido por agentes da Polícia Rodoviária Federal na madrugada desta quarta-feira, 01, no km 227 da Via Dutra, no Posto PRF de Caiçara, em Piraí. O veículo foi abordado enquanto trafegava pelo trecho com notas fiscais adulteradas.

De acordo com os agentes, durante fiscalização de rotina, o caminhoneiro foi intimado a apresentar as documentações solicitadas pelos agentes. Foram constatadas irregularidades na nota fiscal da carga transportada. Segundo a PRF, o documento apresentado pelo caminhoneiro não tinha registros de recolhimento de tributos. Ao todo, 1.440 caixas de cerveja em garrafa de 300 ml estavam sendo transportados.

Após o flagrante, segundo os agentes, a Receita Estadual foi informada, constatando as irregularidades tributárias. O caminhão permaneceu apreendido e posteriormente foi encaminhados para o Posto Fiscal da Receita Estadual de Nhangapi, em Itatiaia, para ser entregue ao Auditor Fiscal para medidas cabíveis.