PRF detém motorista com carro clonado na Via Dutra

Matéria publicada em 12 de dezembro de 2020, 11:43 horas

Barra Mansa – Policiais rodoviários federais detiveram no início da manhã desde sábado, dia 12, um motorista de 53 anos, suspeito de conduzir um veículo Spin clonado. Os agentes observaram indícios de falsificação no CRLV e adulteração na numeração do chassi, motor, além de outros itens.

Os policiais descobriram ainda, que o Spin foi clonado, de um veículo original da mesma marca, modelo e cor, furtado no dia 31 de julho de 2019, na cidade do Rio de Janeiro.

O motorista, que transportava ainda a mulher, o filho e um neto, disse que pegou o carro emprestado de um amigo. Ele também informou que moram na comunidade do Colubandê, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, e que viaja com a família para Minas Gerais.

O suspeito foi detido por receptação de veículo furtado e a ocorrência encaminhada para a 90ª DP (Barra Mansa).