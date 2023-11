PRF detém motorista e recupera veículo roubado em operação na Dutra

As equipes DELTA e Grupo de Fiscalização de Trânsito (GFT) da 7ª DEL PRF detiveram homem de 25 anos, que conduzia um carro com registro de roubo, na tarde de sábado (18), A prisão ocorreu durante uma operação de fiscalização de veículos em Barra Mansa, no km 293 da rodovia DUTRA. A ação fazia parte da Operação Zumbi e Dia da Consciência Negra 2023.

De acordo com informações da PRF, por volta das 14h, durante a fiscalização, os policiais deram ordem de parada a um veículo Chevrolet/Onix 1.4MT LT, com placas de Leopoldina/MG. No entanto, o condutor desobedeceu e fugiu. Após perseguição, a PRF conseguiu alcançar e abordar o veículo um quilômetro à frente (km 294).

Do veículo desembarcaram cinco jovens, sendo o condutor com 25 anos, um passageiro com 28 anos e três passageiras com idades entre 18 e 21 anos. Uma das passageiras estava com um bebê no colo. Segundo relato dos ocupantes, eles estariam indo tomar banho em uma cachoeira e eram moradores de Barra Mansa.

Ao ser questionado sobre a desobediência à ordem de parada, o motorista alegou não possuir CNH. Além disso, todos estavam sem qualquer documento de identificação. Em uma inspeção veicular minuciosa, os policiais constataram que vários itens de identificação estavam adulterados, revelando que se tratava de um veículo clonado.

Após investigações, descobriu-se que o veículo original, da mesma marca, modelo e cor, estava licenciado no Rio de Janeiro e possuía registro de roubo ocorrido no dia 21 de outubro no mesmo município. O condutor alegou ter comprado o carro no Rio de Janeiro, porém não forneceu mais detalhes sobre a transação.

Na delegacia, foi possível confirmar a identificação de todos os ocupantes do veículo. Além disso, descobriu-se que o motorista de 25 anos tinha dois mandados de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele foi preso por receptação de veículo roubado e pelo cumprimento dos mandados de prisão. O veículo clonado foi recuperado. Os demais passageiros foram ouvidos como testemunhas e liberados.