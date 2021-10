PRF divulga balanço da Operação Nossa Senhora Aparecida no Sul Fluminense

Matéria publicada em 13 de outubro de 2021, 17:07 horas

Sul Fluminense – Agentes da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, responsável pelo patrulhamento da Via Dutra, que corta a região Sul Fluminense, divulgaram nesta quarta-feira, dia 13, um balanço da Operação Nossa Senhora Aparecida. A ação teve início no dia 8 deste mês e foi encerrada terça-feira, dia 12.

Foram registrados no período, sete acidentes, seis pessoas ficaram feridas. Houve registros de uma morte.

Além disso, foram aplicadas 191 multas, sendo 57 por falta de uso de cinto de segurança.

A PRF recolheu 14 CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos) que estavam irregulares, e ainda 13 veículos foram por estarem na mesma situação.

Oito pessoas foram detidas e dois veículos foram recuperados pelos agentes.

Durante a investida, 418 quilos de cocaína e três gramas de maconha foram apreendidos.

Esse balanço abrange os seguintes trechos da Via Dutra:

– Do km 219, início da Serra das Araras, em Paracambi, até o km 333 da Dutra, em Engenheiro Passos, distrito de Resende, na divisa RJ X SP.

– Também, 4 km da BR-393, do km 296, limite dos municípios de Volta Redonda x Barra Mansa, até o km 300, acesso à Dutra.

– Mais 8 km da Estrada do Parque Nacional, do km 0, acesso à Dutra, até o km 8, fim da Estrada do Parque Nacional de Itatiaia.

– Mais 26 kms da BR-354, Rod. Sebastião Alves do Nascimento, do km 0, na Garganta do Registro, divisa RJ X MG, ao km 26, em Engenheiro Passos, acesso à Dutra.