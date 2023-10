PRF e Força Nacional reforçam o policiamento nas rodovias federais do RJ

O policiamento nas rodovias federais do Rio de Janeiro teve o reforço ampliado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Força Nacional atuarão de forma integrada nas principais rodovias da Baixada Fluminense e da Região Metropolitana. A ação conjunta iniciou nesta segunda-feira (16).

Durante a manhã, representantes da PRF estiveram reunidos com o comando da Força Nacional. Foram debatidas e estabelecidas as diretrizes para a atuação integrada das instituições. O policiamento será realizado de forma dinâmica, conforme os dados estatísticos de criminalidade nas áreas a serem reforçadas. No período da tarde, houve um briefing com as equipes operacionais para apresentação das ações que serão desenvolvidas.

O reforço conta com aproximadamente 250 policiais rodoviários federais, além de 300 integrantes da Força Nacional. Os policiais atuarão, principalmente, nas rodovias Presidente Dutra (BR-116), Washington Luiz (BR-040), Rio-Magé (BR-116) e Arco Metropolitano (BR-493).

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, apresentou as informações sobre a atuação das forças federais em uma coletiva de imprensa, na Zona Sul do Rio, durante a tarde. Ele estava acompanhado do secretário-executivo, Ricardo Capelli, do diretor-geral da PRF, Antônio Fernando Souza Oliveira, e do superintendente da instituição no Rio de Janeiro, Vitor Almada da Costa, entre outras autoridades.

O foco da PRF e da Força Nacional, prioritariamente, será nas rodovias federais com ações ostensivas para o combate ao crime.