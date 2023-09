PRF e GM Ambiental de Barra Mansa realizam operação conjunta

Barra Mansa – Agentes da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Guarda Ambiental de Barra Mansa realizaram nesta segunda-feira (25) uma operação para coibir o transporte irregular de resíduos industriais. A operação aconteceu na base da PRF no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Durante a ação, um homem foi preso por uso de documento falso. De acordo com as informações da PRF, os policiais deram ordem de parada a um caminhão-trator e, ao abordar o condutor do veículo, de 38 anos, a equipe solicitou que apresentasse sua CNH e os documentos dos respectivos veículos.

Ao conferir a documentação, os agentes constataram que os documentos apresentados pelo condutor traziam impressos o ano de 2023 como ano-exercício de licenciamento dos veículos. Entretanto, ao consultar a veracidade dos documentos, observaram que os dados eram de outro veículo, um GM Chevrolet Celta, de propriedade de pessoa física. Ainda em consulta ao site do Detran-RJ, constatou-se que o último licenciamento válido, para ambos veículos, retornava ao exercício de 2022.

O condutor alegou que era funcionário da empresa proprietária dos veículos há pouco tempo, e não tinha conhecimento da situação da documentação, bem como da falsidade das informações contidas nos documentos apresentados. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal, em Volta Redonda, para os procedimentos cabíveis.

Balanço

Durante a operação, sete veículos e pessoas foram fiscalizados, um veículo recolhido pela PRF por irregularidade de trânsito, três veículos recolhidos pela GMA-BM por irregularidades ambientais, 24 autos de infração de trânsito lavrados pela PRF, três autos de infração ambiental lavrados pela GMA-BM e sete recolhimentos digitais de CRLV para regularização de infrações de trânsito.