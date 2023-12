PRF e PF apreendem fuzil .556, munição e drogas na Rio-Santos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Federal (PF) apreenderam nesta quinta-feira (8), com o apoio do Grupo de Ações com Cães da Guarda Municipal de Mangaratiba, um fuzil calibre 556, 10 carregadores com um total de 300 munições e quatro tabletes de droga (provavelmente cocaína) em quantidade ainda a ser apurada. Um suspeito foi preso. Os policiais informaram que ele confessou que pegou a arma e droga no Complexo do Alemão no Rio de Janeiro e levaria para o Morro da Glória em Angra dos Reis.

(Foto: PRF)