PRF e Polícia Civil apreendem 85 quilos de maconha na Rodovia Rio-Santos

Matéria publicada em 26 de maio de 2020, 17:11 horas

Angra dos Reis – Uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil resultou na apreensão de 85 quilos de maconha, no final da noite desta segunda-feira (25), em Angra dos Reis. O flagrante aconteceu na BR-101 (Rodovia Rio-Santos).

Durante uma fiscalização, policiais pararam uma caminhonete que seguia em direção ao Rio. Durante a abordagem, o motorista, que estava sozinho, aparentou nervosismo, o que motivou uma fiscalização minuciosa no veículo.

Foram encontrados 85 quilos de maconha, em um fundo falso na carroceria do veículo. O motorista, de 44 anos, foi preso e afirmou que receberia R$ 10 mil para transportar a droga até um posto de combustível localizado na Avenida Brasil. A ocorrência foi encaminhada à 41° DP, no bairro Tanque, no Rio de janeiro.