PRF flagra advogado R$ 100 mil de procedência duvidosa

Matéria publicada em 15 de outubro de 2020, 19:28 horas

Itatiaia – Policiais rodoviários federais detiveram nesta quinta-feira (15), um advogado de 45 anos, que conduzia um veículo de luxo, A200 turbo, com placa do Rio de Janeiro, na Via Dutra, Km 318, em Itatiaia. O suspeito alegou que o dinheiro encontrado seria pagamento de honorários advocatícios que ele recebeu de um cliente.

No entanto, segundo os agentes, o advogado não portava nenhum documento que comprovasse a procedência do dinheiro, e não apresentou provas que confirmasse a versão contada por ele.

O valor estava dividido em maços de notas de R$ 50 e R$ 100, e notas de R$ 10 e R$ 20. Parte do dinheiro estava em um casaco, no banco traseiro do veículo. A outra parte, embaixo do banco traseiro.

O suspeito e o dinheiro apreendido foram levados para a 99ª DP (Itatiaia).

Segundo os agentes, o veículo está com licenciamento vencido desde 2018. O advogado foi multado e o veículo ficou apreendido no pátio da PRF. Também, foi verificado que o carro está com R$ 1.121,57 em débitos de multas vencidas.

O homem foi ouvido e liberado. Agora, depende da Polícia Civil fazer as investigações e apurações correspondentes ao fato. O dinheiro foi apreendido e será depositado em uma conta judicial, para que seja comprovada a procedência.