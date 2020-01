PRF flagra casal com carro furtado de locadora na Via Dutra

Matéria publicada em 4 de janeiro de 2020, 19:34 horas

Barra Mansa – Policiais rodoviários federais apreenderam, neste sábado (4), um Cobalt, com placa de Sorocaba (SP), que foi alugado , por uma outra pessoa, no dia 1 de julho de 2019, na locadora de veículos Localiza, em Guarulhos (SP).

O locatário, porém, não devolveu o veículo no prazo estipulado no contrato que fez com a empresa paulista. Os agentes da PRF, ao descobrirem que o carro era furtado, entraram em contato com um despachante da Localiza. Eles foram informados que a locadora só fez o registro do furto do Cobalt no dia 20 de julho de 2019.

Por isso, nesse lapso de tempo, o locatário negociou o veiculo com uma agencia de Sorocaba(SP), que por sua vez vendeu o carro ao casal que foi abordado pela PRF, na Via Dutra.

A mulher que estava no carro, apresentou um documento de transferência do Colbat para o nome dela. O casal vai responder por receptação culposa (quando não há dolo). Já o carro será devolvida a locadora, que é a real proprietária do bem.