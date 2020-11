PRF flagra dois condutores sem CNH na Dutra, em Itatiaia

Matéria publicada em 20 de novembro de 2020, 07:45 horas

Itatiaia – Agentes da Polícia Rodoviária Federal flagraram dois condutores sem habilitação na Dutra, na noite de quinta-feira (19), durante ronda de Policiamento Ostensivo Dinâmico, em fiscalização de combate ao crime relativa à Operação Tamoio VIII, em Itatiaia.

De acordo com os policiais, o primeiro caso foi registrado na altura do km 310 da Dutra, próximo à entrada de Penedo, em Itatiaia, por volta das 16h30, onde um homem, de 37 anos, foi abordado enquanto conduzia uma motocicleta Honda/POP 100, de chilenos. A PRF afirma que o rapaz informou que não possuía seus documentos pessoais, nem os documentos da motocicleta. Além disso, o rapaz informou aos agentes que possuía antecedentes criminais.

”O condutor informou que estava sem os documentos pessoais e sem os documentos da motocicleta. Durante inspeção veicular na motocicleta, foi constatado se tratar de veículo original e sem restrições, mas, estava com licenciamento vencido desde 2011. O condutor passou seus dados pessoais para consulta, mas não retornavam identificação válida. O condutor informou que possuía antecedentes criminais. Diante do exposto, a equipe conduziu o condutor até a 99ª DP de Itatiaia para realização de consulta mais apurada, sendo constatado que o mesmo tinha 11 anotações criminais, como homicídio, roubo, furto, porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menores e tráfico de drogas. O condutor estava preso em regime fechado, mas, devido à pandemia de Covid-19, a Justiça lhe concedeu liberdade condicional. Desta forma, foi liberado. Mas, foi verificado que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Então, foram aplicadas as respectivas multas por conduzir veículo sem CNH, utilizando calçados que não se fixam aos pés e licenciamento vencido, no total de R$ 1.304,04 e a motocicleta recolhida ao pátio”, disse um agente.

O segundo caso foi registrado por volta das 22h, no km 318 da Dutra. A PRF, em fiscalização, abordou um veículo Hyundai/HB20S, com placas de Feira de Santana (BA), onde, ao solicitar a documentação ao condutor, o mesmo informou que não era habilitado e que o proprietário do veículo – que estava no banco do passageiro – havia lhe entregado a direção por estar cansado, cometendo o crime de trânsito previsto no Artigo 310 do CTB (entregar direção de veículo a pessoa sem CNH) e que por ser crime de menor potencial ofensivo, com pena até 2 anos, foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO). A PRF afirma que o proprietário do veículo assinou o termo se comprometendo a comparecer ao Jecrim (Juizado Especial Criminal) quando for intimado, e posteriormente foi liberado para responder o processo em liberdade. Além da lavratura do TCO, foram aplicadas PRFdevidas multas de trânsito por dirigir sem CNH e entregar direção a pessoa não habilitada, no valor total de R$ 1.760,82.