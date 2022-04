PRF flagra homem com carro roubado na Via Dutra, em Barra Mansa

Matéria publicada em 16 de abril de 2022, 14:46 horas

Barra Mansa – Um homem, de 30 anos, foi abordado na sexta-feira (14) por policiais rodoviários federais, suspeito de conduzir um veículo Virtus AF, com placa do Rio de Janeiro. A ação foi no posto da PRF localizado às margens da Via Dutra, Km 287, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Os agentes fizeram uma inspeção veicular minuciosa no veículo. Eles constataram indícios de adulteração e chegaram à conclusão que o Virtus foi clonado de um carro original, da mesma marca, cor, modelo, com placa de São Gonçalo.

Os policiais descobriram ainda que o veículo original foi roubado no dia 9 de janeiro deste ano, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O motorista alegou que comprou o Virtus há 15 dias, numa revendedora de veículos em Barra Mansa.

Levado para a 90ª DP (Barra Mansa), o homem passou a responder criminalmente por receptação.