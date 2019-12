PRF flagra motociclista com maconha na Dutra

Matéria publicada em 27 de dezembro de 2019, 08:12 horas

Segundo a PRF, motociclista afirmou que seguia para Maromba no momento da abordagem

Itatiaia – Um homem foi flagrado por agentes da Polícia Rodoviária Federal, na noite desta quinta-feira (26), no km 319 da Dutra, no pedágio de Itatiaia, com 6 porções de maconha e acessórios para consumo da droga. Com ele também foram encontrados um esfarelador e papel seda para uso de cigarros artesanais.

Segundo os agentes, o flagrante foi possível após abordá-lo em uma motocicleta Suzuki, modelo Intruder 125, com placa de São Paulo, e, durante uma revista, encontraram o material. O motociclista, de acordo com os agentes, alegou ser usuário da droga, que era para seu consumo e que estava seguindo para Maromba.

De acordo com a ocorrência, um Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO) foi lavrado, por porte de droga ilícita, que foi apreendida para ser destruída. O motociclista foi liberado para responder em liberdade.