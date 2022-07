PRF flagra motorista com CNH suspensa em Piraí

Matéria publicada em 9 de julho de 2022, 10:19 horas

Piraí – Na noite de sexta-feira, 8, policiais rodoviários federais flagraram um motorista de 38 anos com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa. Ele estava em um Nissan Kicks com placas de São Paulo e foi abordado no km 227 da Dutra, em Piraí, onde descobriram que seu direito de dirigir estava suspenso de 13 de dezembro de 2021 a 13 de agosto deste ano.

O delito é considerado de menor potencial ofensivo, com isso o motorista assinou um termo circunstanciado comprometendo à comparecer ao Juizado, quando for solicitado.

Além disso, os policiais aplicaram uma multa por dirigir com a CNH suspensa no valor de R$ 880, 41. O veículo ficou retido até apresentação de um condutor devidamente habilitado. .