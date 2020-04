PRF flagra veículo furtado na BR-393, em Barra do Piraí

Matéria publicada em 7 de abril de 2020, 16:26 horas

Barra do Piraí – Nesta terça-feira (7) por volta das 10h30, uma equipe da PRF, durante ronda no Km 255 da BR-393, no bairro Belvedere, em Barra do Piraí, teve sua atenção voltada para um Hyundai HB20, cor prata, com placa do Rio de Janeiro.

Segundo os agentes, o veículo seguia pela rodovia quando levantou suspeita da equipe por aumentar repentinamente a velocidade, tentando entrar no município de Barra do Piraí, porém, foi alcançado e abordado.

Ao solicitar os documentos, o condutor informou que não estava com o mesmo no momento.

Os policias iniciaram os procedimentos de identificação veicular, quando perceberam sinais de adulteração no chassi e outros sinais identificadores.

A PRF constatou tratar-se na verdade de outro automóvel de mesma marca e cor, de Belo Horizonte/MG, que foi furtado no Rio de Janeiro no dia 01/09/2016.

Quando indagado, inicialmente, o condutor de 36 anos relatou versões confusas sobre uma possível negociação de troca por outro automóvel a alguns meses. Logo depois preferiu não falar mais nada, mantendo-se em silêncio.

Diante dos fatos, veículo e o motorista foram encaminhados à 88ª DPC (Barra do Piraí) para que fossem tomadas as medidas cabíveis, ficando o mesmo detido em flagrante, a princípio, pelo crime previsto no artigo 180 do CP (receptação).