PRF flagra veículos em excesso de velocidade na Dutra

Matéria publicada em 22 de fevereiro de 2020, 10:13 horas

Volta Redonda – No primeiro dia de Operação Carnaval com a utilização da fiscalização com radar portátil, a equipe da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal , flagrou 201 veículos transitando acima do limite permitido na rodovia.

Um deles chegou a 178 km/h e o outro a 159 Km/h, no trecho da Rodovia Presidente Dutra que corta o Sul do Estado do Rio de Janeiro. No local da fiscalização o limite máximo de velocidade para veículos leves é de 110 km/h.