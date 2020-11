PRF inicia operação ‘Eleições 2020’ em todo o Estado do Rio

Matéria publicada em 13 de novembro de 2020, 17:05 horas

Rio – Policiais rodoviários federais iniciaram nesta sexta-feira, dia 13, a operação “Eleições 2020”, em todo o Estado do Rio de Janeiro. Ação se estenderá até domingo (15).

Os agentes explicaram que o foco da operação será o enfrentamento dos crimes eleitorais, principalmente em locais de acesso ou próximos às áreas de votação, e em pontos solicitados pela Justiça Eleitoral.

Segundo a PRF, o policiamento será reforçado, assim como a fiscalização para garantir a segurança nas estradas. A operação está sendo realizada junto com outros órgãos de segurança do estado e articulada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. A intenção é garantir o cumprimento da lei no período eleitoral.