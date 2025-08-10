PRF intensifica fiscalização em Penedo durante encontro de motociclistas

Itatiaia — Com a realização do encontro de motociclistas na região de Penedo, em Itatiaia, a 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu início a uma operação especial de segurança viária para garantir a integridade de todos os usuários da rodovia e dos participantes do evento.

Iniciada na quinta-feira (7), a ação reforçou o policiamento e contou com a participação de outros órgãos de segurança pública. O objetivo principal é coibir infrações de trânsito que possam resultar em acidentes graves, como dirigir sob efeito de álcool, além de combater ilícitos como porte ilegal de armas, tráfico e porte de drogas. A operação segue até este domingo (10).

No sábado (9), a fiscalização foi intensificada com o apoio de equipes da Lei Seca estadual, que atuaram das 20h até as 2h da madrugada deste domingo. Para aumentar a eficácia das ações e evitar tentativas de evasão, foram montados dois pontos estratégicos de fiscalização, um na Rodovia Estadual Coronel Rubens Tramujas Mader (RJ-163), próximo ao “posto do esquilo”, sob responsabilidade da Lei Seca; e outro na rotatória de retorno de Penedo, no km 316,6 da Rodovia Presidente Dutra, com equipes da PRF.

O balanço parcial aponta a aplicação de 52 multas, sendo oito por alcoolemia, a apreensão de três documentos (CRLV) e a remoção de três veículos para o pátio. Houve ainda uma ocorrência policial que resultou na prisão de um condutor por embriaguez ao volante e desobediência às ordens policiais.