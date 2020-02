PRF prende caminhoneiro com carreta adulterada em Itatiaia

Matéria publicada em 4 de fevereiro de 2020, 09:15 horas

Itatiaia – Um caminhoneiro foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde de segunda-feira, dia 03, na altura do km 316 da Dutra, em Itatiaia, após ser abordado durante Policiamento Ostensivo Dinâmico, por uma equipe da 7ª DEL PRF.

De acordo com os agentes, ao realizarem inspeção minuciosa, foi verificado que o semirreboque do veículo apresentava características da marca Guerra, mas estava licenciado como semirreboque de outra marca: Randon. Ainda de acordo com a PRF, foi observado indícios de adulteração na numeração do chassi, não sendo possível identificar exatamente de qual veículo se tratava.

Diante das constatações, o motorista foi preso por adulterar as características do veículo. A ocorrência foi encaminhada para a 99ª DP (Itatiaia).