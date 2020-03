PRF prende caminhoneiro com mandado de prisão em Barra do Piraí

Matéria publicada em 9 de março de 2020, 15:53 horas

Veículo foi parado na altura do km 255 da BR 393

Barra do Piraí – Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam um caminhoneiro, de 44 anos, na manhã desta segunda-feira (09), no km 255 da BR 393, em Belvedere, durante fiscalização de rotina. O homem, segundo os agentes, dirigia um veículo Mercedes Benz com placas de São Joaquim de Bicas/MG e seguia sentido São Paulo.

De acordo com a PRF, ao consultar o sistema após a abordagem, os agentes descobriram que o homem tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação para o tráfico, expedida pela segunda vara criminal da comarca de Betim MG, em 23/07/2018 com validade até 30/05/2026.

Após a constatação, o caminhoneiro foi encaminhado ileso para a 88ª DP (Barra do Piraí). Segundo os agentes, a empresa proprietária do veículo enviou outro motorista para a retirada do mesmo.