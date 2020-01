PRF prende ciclista com bicicleta furtada na Dutra em Barra Mansa

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2020, 19:10 horas

Barra Mansa- Um homem, de 25 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (06), pela PRF, com uma bicicleta furtada do Itaú, no Km 293 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na pista sentido Rio, em Barra Mansa. Policiais rodoviários federais do posto de Floriano receberam uma ligação informando que havia um homem transitando em uma bicicleta com características das bicicletas de aluguel do Itaú, inclusive, com um pano amarrado no quadro para cobrir a marca.

O homem disse aos policiais que estava desempregado e era morador em situação de rua, ele ainda, segundo a polícia, alegou que havia comprado a bicicleta de um usuário de drogas em São Paulo, por R$ 100 reais para ir ao Rio de Janeiro.

– Ele disse também que sabia que a bicicleta era produto de ilícito, mas, que mesmo assim a adquiriu. Foi feita consulta no site da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, em um link específico criado justamente devido aos inúmeros furtos de bicicleta ocorridos naquele estado, para facilitar a recuperação das bicicletas roubadas/furtadas, e, através do n° do chassi 230107315, constando o registro de furto em 03/01/2020, B.O. n° 15989/2020 do 01º D.P. na SÉ, em São Paulo – explicou o policial rodoviário federal Nogueira.

O homem foi preso por receptação dolosa, quando se tem a intenção de cometer o crime, a ocorrência encaminhada à 90ª DP (Barra Mansa), a bicicleta será devolvida para a empresa proprietária.