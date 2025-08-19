PRF prende condutor de veículo clonado em Barra Mansa

Barra Mansa – A equipe DELTA da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, nesta terça-feira (19), um homem de 27 anos em Barra Mansa por suspeita de receptação de veículo clonado. A abordagem aconteceu por volta das 13h40, no km 289 da Dutra, em frente à Pedreira Pombal.

Os agentes receberam informação sobre um Nissan/Kicks azul que estaria transitando de forma irregular e realizando ultrapassagens indevidas no sentido Rio de Janeiro. Durante a ronda, o veículo foi localizado e abordado. O carro era ocupado pelo condutor e por uma passageira de 23 anos. Questionados, informaram que haviam ido a Resende para que a passageira realizasse exames e estavam retornando a Valença.

Inicialmente, o condutor disse que havia pegado o veículo emprestado com um amigo de Valença, mas depois afirmou que estava comprando o carro, tendo dado entrada de R$ 60 mil. Ele não apresentou nenhum comprovante da negociação. Durante a inspeção veicular, foi constatado que o carro possuía itens de identificação adulterados, configurando um veículo clonado. O veículo original, com mesmas características, havia sido furtado em 23 de fevereiro de 2024, no Rio de Janeiro.

Diante das evidências, o suspeito recebeu voz de prisão e a ocorrência foi encaminhada à 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa para os procedimentos legais cabíveis.