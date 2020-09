PRF prende foragido da Justiça na BR-393, em Barra do Piraí

Matéria publicada em 1 de setembro de 2020, 13:34 horas

Homem, de 41 anos, com mandado de prisão por homicídio, foi flagrado na manhã desta terça-feira (01), no km 275, em Dorândia

Barra do Piraí – Um homem, de 41 anos, considerado foragido da Justiça, foi flagrado por agentes da Polícia Rodoviária Federal na manhã desta terça-feira, dia 01, conduzindo um veículo VW Gol, com placas de Botucatu (SP), no km 275 da BR-393 em Dorândia, em Barra do Piraí.

De acordo com a PRF, a abordagem aconteceu por volta das 11h10 e durante consulta nos sistemas policiais, foi encontrado um Mandado de Prisão em desfavor do homem, expedido pela Vara Criminal de Três Rios (RJ) em 2014, pelo crime de homicídio, de acordo com o artigo 121 do Código Penal.

Os agentes afirmam que ao ser indagado, o condutor declarou que o homicídio – por arma de fogo – teria ocorrido em virtude de uma briga de bar e que após o crime, o mesmo se mudou para São Paulo. Segundo a PRF, a abordagem aconteceu no momento em que o homem estava retornando de São Paulo para Três Rios.

Após o flagrante, o condutor foi conduzido, ileso, para a 88ª DP (Barra do Piraí), onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.