PRF prende foragido da Justiça na BR 393, em Vassouras

Matéria publicada em 29 de janeiro de 2020, 08:53 horas

Vassouras – Agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam na noite de terça-feira, dia 28, no km 209 da BR 393, em Vassouras, um homem, de 36 anos, foragido da Justiça. Segundo a PRF, a prisão aconteceu durante uma fiscalização de rotina.

De acordo com a PRF, durante a fiscalização, um veículo, modelo Hyundai Hb20, foi abordado, e, após consulta, foi verificado que contra o motorista, há um mandado de prisão em aberto, expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em 08 de janeiro de 2014, no município de São Sebastião, em São Paulo, com data de validade até 10/09/2025.

O homem foi encaminhado para a 95ª DP (Vassouras).