PRF prende homem por tráfico de animais e maus tratos na Via Dutra

Matéria publicada em 16 de setembro de 2022, 12:50 horas

Barra Mansa – Um homem, de 48 anos, que conduzia um Fiat Pulse Audace, com placas de Belo Horizonte (MG), foi preso na noite de quinta-feira, dia 15, suspeito de crime ambiental. Ele transportava 94 aves da fauna silvestre no porta-malas do veículo de forma precária.

O veículo foi interceptado na Via Dutra, Km 265, em Barra Mansa. Os animais estavam em gaiolas pequenas e sem espaços para se movimentarem. Também estavam sem comida e água.

Os agentes encontraram quatro aves da espécie tico-tico e 90 da espécie trinca-ferro. O motorista disse que comprou as aves em Resende para revendê-las na Baixada Fluminense.

O homem foi levado para a Delegacia de Barra Mansa, onde ficou preso. O motorista era reincidente.

Ele praticava o mesmo crime, com a intenção de lucrar. Foi arbitrada fiança no valor de R$ 100 mil.

Policiais civis de Barra Mansa ficaram responsáveis pelo destino das aves.