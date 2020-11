PRF prende homem que se passou por policial militar na Via Dutra

Matéria publicada em 15 de novembro de 2020, 19:18 horas

Barra Mansa – Policiais rodoviários federais prenderam neste domingo, dia 15, um homem suspeito de se passar por policial militar e miliciano. Ele, que estava visivelmente embriagado, estava dentro de um táxi, que foi interceptado pelos agentes na Via Dutra, no Km 289, no Posto da PRF, no distrito de Floriano, em Barra Mansa, após receberem um telefonema do filho do taxista, avisando que o pai poderia estar correndo risco de vida e também, porque o suspeito poderia estar armado.

Os policiais montaram uma barreira na pista sentido Rio, já que o passageiro embarcou no táxi, um Duster, em Resende. Ao parar o carro, o taxista saiu desesperado e foi ao encontrado dos agentes. O taxista informou que o homem pediu a ele, que o levasse ao Jardim Primavera e, em seguida, até a sede do 28º Batalhão da PM, ambos em Volta Redonda.

Além de estar alterado, o suspeito falava palavras desconexas. Segundo os policiais, o homem gritava para que o taxista o levasse a Volta Redonda.

– Quando informamos ao suspeito que o motorista não tinha condições psicológicas de dirigir, ele ficou mais exaltado ainda – disse um dos policiais, que participou da ação.

Ele já teve passagem pela polícia por crime de agressão. Nada de ilícito foi encontrado com o homem, que não tinha nenhum documento que o identificasse.

Por ter antecedentes criminais, falsa identidade, estar embriagado, o suspeito foi conduzido a 90ª DP, onde foi indiciado por fingir ser funcionário público. O suspeito foi ouvido e liberado para responder pelo crime praticado em liberdade.